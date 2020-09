Automobilist overleden na botsing tegen boom in Mill

Door een ongeluk op de Volkelseweg in het Brabantse Mill is in de nacht van vrijdag op zaterdag een 27-jarige man overleden. Het slachtoffer kwam uit de gemeente Mill en Sint Hubert.

Het ongeluk gebeurde rond 00:35 uur. Het voertuig van de man raakte eerst een boom om vervolgens tot stilstaand te komen tegen een andere boom.

Hulp mocht niet baten

Hulpdiensten waren snel en massaal ter plaatse, maar zij konden niets meer voor hem doen. Omdat het niet gelijk duidelijk was dat de man alleen in het voertuig zat heeft de brandweer het water afgespeurd. Uiteindelijk hebben zij niemand kunnen vinden.

Verkeersspecialisten van de politie hebben een onderzoek ingesteld naar de toedracht van het ongeluk. De weg was daarvoor enige tijd afgesloten, maar is inmiddels weer open.