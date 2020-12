Automobilist negeert maximumsnelheid: krijgt verkeersbord door neus geboord

Een automobilist negeerde in Eindhoven de maximumsnelheid van 70 kilometer per uur en kreeg als ‘straf’ het verkeersbord waarop de maximumsnelheid stond, dwars door de neus van de auto.

De automobilist ramde een lantaarnpaal met het bord eraan zó hard dat de paal omboog, gedeeltelijk afbrak en over de auto heen vloog. Het verkeersbord kwam daardoor vast te zitten in de neus van de auto.

Stootbalk in puin

Dat de automobilist echt heel hard reed, blijkt volgens de politie uit het feit dat de stootbalk van de auto, gemaakt om klappen op te vangen, in puin ligt. Ook liggen er brokstukken over ongeveer 100 meter over de weg verspreid, de weg moest gedeeltelijk worden afgesloten.

De bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Een berger zal de auto afslepen.

