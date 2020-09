Automobilist mogelijk beschoten met luchtdrukpistool in Ede

Een 50-jarige man uit Veenendaal is afgelopen woensdag mogelijk beschoten met een luchtdrukpistool terwijl hij in zijn taxibusje reed. De politie zoekt uit wat er is gebeurd, maar tast nog in het duister.

Aanvankelijk dacht de man dat hij bekogeld werd met een klein voorwerp en maakte hiervan melding bij de politie. Na controle bleek echter dat het ‘voorwerp’ een klein projectiel was, vermoedelijk afkomstig van een luchtdrukpistool. Hierop startte de politie direct een onderzoek in de buurt.

Politie zoekt getuigen

Ook zoekt de politie getuigen die woensdag tussen 15:15 en 15:45 in de omgeving van Luynhorst in Ede waren en mogelijk iets verdachts hebben gezien. Daarnaast bekijkt de politie graag eventueel gemaakte (dashcam)beelden die rond die tijd op of in de buurt van die locatie zijn gemaakt. Getuigen kunnen contact opnemen via 0800-6070.