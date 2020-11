Automobilist botst tegen boom in Elim en overlijdt

Een 34-jarige automobilist uit het Drentse plaatsje Elim is maandagmorgen in zijn woonplaats dodelijk verongelukt. Hij botste door onbekende oorzaak tegen een boom op de Barsweg, meldt de politie.

Volgens een correspondent ter plaatse gebeurde het ongeval in een flauwe bocht. De auto botste eerst tegen een boom, om daarna in een weiland tot stilstand te komen. “De politie kon niet bevestigen of dit door opvriezing van het wegdek is ontstaan,” aldus de correspondent.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

ANP/Redactie

Beeld: Persbureau Meter