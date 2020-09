Een automobilist is zondagochtend om het leven gekomen na een botsing met een monument in het Stadspark aan de Concourslaan in Groningen.

Zijn voertuig vloog na de aanrijding in brand. Er waren volgens de politie geen andere inzittenden in het voertuig. Het monument waartegen de man botste, is dat voor Jan Evert Scholten, de man die het Stadspark heeft geschonken aan de stad Groningen.

De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.

ANP/Redactie