Automobilist (33) uit Almelo komt om bij eenzijdig ongeval

Bij een eenzijdig ongeval op de A35 is in de nacht van zaterdag op zondag een 33-jarige man uit Almelo overleden.

Het ongeval gebeurde rond 02.00 uur op de snelweg ter hoogte van het Twentse Borne. De auto raakte door onbekende oorzaak van de weg en vloog het naastgelegen bos in. Daarbij heeft de bestuurder meerdere bomen geraakt, voordat de wagen tot stilstand kwam.

Brandweer en ambulancepersoneel hebben de man bevrijd uit de auto. Hij is overgebracht naar het ziekenhuis, waar hij korte tijd later is overleden. De politie stelt een onderzoek in naar het ongeval.

Afgelopen nacht vond er een eenzijdig ongeval plaats op de A35 in Borne. De bestuurder, een 33-jarige man uit Almelo, is later in het ziekenhuis overleden. We doen onderzoek naar de toedracht. ^AC — Politie Overijssel (@POL_Overijssel) October 18, 2020

Beeld: SPS Media