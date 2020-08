Een man heeft zondagavond de verkeerde straat uitgekozen voor zijn dievenstreken. De Doctor van Beurdenstraat in Kaatsheuvel hangt namelijk vol met bewakingscamera’s. Een van de bewoners, Natalie, zette de camerabeelden online en al snel was de dief niet alleen snel opgespoord, maar kon ze ook met hem chatten.

“Maandagochtend kwamen we erachter dat er was ingebroken in onze auto”, vertelt Natalie aan Hart van Nederland. “De dure fietsspullen van mijn vriend liggen in de auto en hij wilde ze eruit halen omdat hij ging mountainbiken.” Toen haar vriend even later zei dat er was ingebroken, dacht Natalie dat hij de deur gewoon niet op slot heeft gedaan.

‘Sleutelloze’ autodiefstal?

“We zijn toen bij de auto gaan kijken en vonden een mapje met spullen van de overburen”, gaat de Kaatsheuvelse verder. “Daarom zijn we naar de bewakingsbeelden gaan kijken.” Daarop is te zien hoe een man door de straat loopt. “Hij lijkt de auto’s gewoon open te kunnen maken.”

Natalie dacht dan ook dat de dief een zogenoemde ‘sleutelloze’ autodiefstal had gepleegd. Bij deze vorm van diefstal kopieert een dief op afstand de sleutel die mensen vaak net achter de voordeur hebben gelegd.

Berichtje gestuurd

“Ik heb die bewakingsbeelden op Facebook gezet”, legt ze uit. “En we kregen heel snel tips over wie het zou zijn.” Het was volgens haar zo duidelijk wie het was dat ze diegene een berichtje op Facebook stuurde.

En tot Natalie’s grote verbazing kreeg ze ook een berichtje terug. “Hij stuurde: excuses, ik had gedronken. Slaat natuurlijk helemaal nergens op. Hij had gewoon iets bij zich om die auto’s open te maken.” Ook krijgt ze steeds meer berichten van mensen die ook dachten vergeten te zijn hun auto op slot te draaien. “Hij doet dit dus gewoon vaker, hij is gewoon een draaideurcrimineel.”

Het smoesje dat de autodief naar Natalie stuurde (tekst gaat verder onder foto)

Locatie van spullen

In de avond krijgt Natalie na veel aandringen een berichtje met daarin de locatie waar de autodief haar spullen zou hebben afgezet. Als ze daar aankomt, liggen er inderdaad een aantal van haar spullen. “Maar nog langs niet alles. Spullen uit mijn rugzak heeft hij nog en ook de fietshandschoenen van mijn vriend bijvoorbeeld. Die kosten gewoon vijftig euro per stuk.”

Inmiddels is de politie langsgekomen in de straat om aangiftes op te nemen. “Ik verwacht dat de politie er wel werk van gaat maken, het zijn zoveel mensen die gedupeerd zijn”, zegt de Kaatsheuvelse tot slot.