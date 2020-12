Vluchtende automobilist schept fietsster tijdens politieachtervolging in Breda

Een automobilist in het Sportpak in Breda is vrijdagmiddag op de vlucht geslagen voor de politie en heeft hierbij een fietser aangereden. De politie is daarom op zoek naar de man die in een grijze Nissan Qashqai die aan het begin van de middag een stopteken kreeg. In plaats van te stoppen reed de bestuurder door om te ontkomen aan de dienders. Op dat moment raakte de dader een fietser.

Een agent in burger zag de automobilist rond 12.30 uur een verkeersovertreding maken. Daarop besloot de agent de man aan te spreken. Daar leek hij in eerste instantie gehoor aan geven, maar plotseling gaf hij gas en ging hij er vandoor.

De man is met hoge snelheid door het rode verkeerslicht op de kruising van de Claudius Prinsenlaan met de De la Reijweg gereden. Ook toen er overstekende fietsers naderden, remde de bestuurder niet en reed hij een vrouwelijke fietser aan. Het slachtoffer vloog door de lucht en kwam op het wegdek terecht. Ook na de aanrijding reed de man door.

De agent staakte de achtervolging om eerste hulp te verleden aan de aangereden vrouw. Haar verwondingen vielen mee en ze kon op eigen kracht haar weg vervolgen.

Voertuig komt voor in politiesysteem

De verdachte is nog niet aangehouden. Wel heeft de agent het kenteken van de man goed gezien. Het voertuig bleek volgens de politie vaker voor te komen in de politiesystemen. “Wel is het altijd handig als getuigen zich bij ons melden”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Beeld: SQ Vision