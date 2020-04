Auto rijdt dwars over plein in Huizen winkel binnen, twee mensen gewond

Bij een ongeluk op het Oude Raadhuisplein in Huizen is donderdagmiddag een auto over het plein gereden en tegen een juwelier op zijn kop beland. Hoe het ongeluk kon gebeuren is nog niet duidelijk.

Er is een gewonde uit de auto gehaald, aldus de politie op Twitter. Ook iemand die op het plein liep raakte gewond. Beiden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Ze verkeren niet in levensgevaar.

Winkel ingereden

De politie is een onderzoek gestart. Volgens diverse getuigen reed de auto op hoge snelheid over het plein de juwelier binnen.

Specialisten van de politie onderzoeken de toedracht van het ongeluk in Huizen. Omdat de auto die op zijn kop is beland daarbij de gevel van een winkelpand heeft geraakt, is ook de afdeling Bouw en Woningtoezicht van @Gemeente_Huizen ingeschakeld. Einde berichtgeving. https://t.co/eR3jo91FAS — Gooi en Vechtstreek (@PolitieDGV) April 30, 2020

Beeld: Koen Laureij