Auto verwoest door vlammen in Putten, brand vermoedelijk aangestoken

Een felle brand heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag een auto in Putten verwoest. Het voertuig stond geparkeerd onder een carport aan de Van Weesstraat. De eerste melding van de brand kwam rond 02.30 uur binnen. Bij aankomst van de hulpdiensten sloegen de vlammen al uit de wagen.

Ondanks dat het midden in de nacht was trok de brand veel bekijks. Meerdere buren hebben het alarmnummer gebeld. Niet alleen de auto werd vernield, ook houten delen van de carport vatten vlam. De toegesnelde brandweer kreeg het vuur snel onder controle.

Op het moment van de brand waren alleen een grootmoeder en haar kleinkind thuis. Door de brand werd de enige uitgang versperd door het vuur. Het waren angstige momenten voor de bewoners van de woning. Ontsnappen via de achtertuin was geen optie omdat het daar is volgebouwd. Meer dan toekijken hoe de brandweer zijn werk deed kon de oma niet doen.

Aangestoken

De auto brandde aan de achterkant helemaal uit. Extra zuur: de eigenaresse had de wagen pas een paar weken. De politie heeft het vermoeden dat de brand is aangestoken. Ze weten ook al in welke hoek ze het moeten zoeken. Volgens de politie komt de brand voort uit een langlopend conflict in de relationele sfeer. Twee jaar geleden werd ook al de auto van de dochter van de vrouw in de fik gestoken. Zij woont aan de andere kant van de straat.

De politie gaat onderzoek doen in deze zaak. De auto is afgesleept. De carport is zaterdagochtend door de politie afgezet met een lint.

Beeld: SPS Media