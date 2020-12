Auto belandt in IJssel bij Zutphen: inzittende uit het water gehaald

In Zutphen is woensdagavond een auto in de IJssel belandt. De wagen liep snel vol, maar de brandweer kon de enige inzittende uit het water halen. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis afgevoerd.

Rond 20.00 uur kwam de eerste melding binnen: een auto was vanaf de IJsselkade in de rivier terechtgekomen en volgelopen met water. De hulpdiensten rukten massaal uit, onder andere met brandweerduikers en een hoogwerker. Er bleek één persoon in de wagen te zitten.

Het slachtoffer is door de brandweer uit het water gehaald en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe hij of zij eraan toe is, is niet duidelijk. Het scheepvaartverkeer is op de hoogte gebracht van het incident, om hulpverleners een veilige werkomgeving te bieden. De veiligheidsregio roept toeschouwers op om de hulpdiensten de ruimte te geven.

Tekst: ANP

Beeld: SPS Media