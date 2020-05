Auto te water geraakt in Nuenen: vrouw overleden, man zwaargewond naar ziekenhuis

In het Brabantse Nuenen is maandagmiddag een auto te water geraakt. Hierbij is een vrouw overleden, een man is gereanimeerd en volgens de politie zeer zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het is nog onduidelijk hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. De politie zocht nog met een duikteam of er meer mensen in de auto zaten, deze zijn niet aangetroffen. De auto wordt op dit moment uit het water getakeld en de politie doet nog technisch onderzoek naar het ongeluk.

Eén van de slachtoffers is helaas ter plaatse overleden aan haar verwondingen. Het andere slachtoffer, een man, is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het voertuig wordt dadelijk uit het water gehaald. Wij doen nog verder onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. — Politie Oost-Brabant (@politieob) May 25, 2020

Beeld: SQ Vision