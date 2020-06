Een automobilist is maandagavond in het Groningse Bellingwolde in een kanaal gereden. Hulpdiensten rukten groots uit, maar de hulp kwam te laat.

Rond 21.30 uur kwam de melding binnen dat er in Bellingwolde een auto op de Kanaaldijk Westzijde in het B.L. Tijdenskanaal was gereden. De brandweer rukte met duikers uit, maar tevergeefs. De bestuurder van de auto overleefde het ongeluk niet.

Het is niet duidelijk hoe de auto van de weg heeft kunnen raken. Volgens de politie waren er geen andere weggebruikers bij het ongeval betrokken.

Tekst: ANP

Beeld: Persbureau Meter