Auto gevonden die betrokken was bij fatale steekpartij Rozenburg

De politie heeft zaterdag de Mercedes gevonden die betrokken was bij het fatale steekincident van woensdag in Rozenburg. Vrijdag werd al een 18-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de steekpartij waardoor de 17-jarige Mushuraldo omkwam.

De politie roept ooggetuigen op zich te melden als ze iets kunnen zeggen over de vluchtroute van de auto en de inzittenden. Een woordvoerder kon zaterdagavond niet zeggen welke rol de auto precies speelde en of de 18-jarige verdachte erin zat.

Bloemen

Vrienden en bekenden van Mushuraldo legden de afgelopen dagen massaal bloemen op de plek waar hij om het leven kwam. Over de oorzaak van de steekpartij is nog weinig bekend. Een vriendin van Mushuraldo vertelde eerder aan Hart van Nederland dat er ruzie was, maar dat de 17-jarige jongen daar niet bij betrokken was.

