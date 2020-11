Een auto is vrijdagnacht over de kop geslagen en beland in een weiland in Ommel, in Noord-Brabant. De bestuurder is spoorloos verdwenen.

Rond 3.15 uur vannacht kregen de hulpdiensten een melding van een ongeval op de Kranenvenweg in Ommel. Bij aankomst troffen ze een brandende auto aan die op zijn kop lag in een wei langs de weg.

De auto is door een nog onbekende oorzaak van de weg geraakt en op zijn dak terechtgekomen. Daarbij heeft de auto een boom geraakt. Die is door de brandweer omgezaagd.

Bestuurder spoorloos

Een voorbijganger zou de hulpdiensten hebben ingeschakeld. Toen die aankwamen was de bestuurder van de auto spoorloos. Volgens een correspondent is de politie op zoek naar twee inzittenden.

Het is ook niet bekend of één van de inzittenden gewond is geraakt. De auto is total loss, meldt Omroep Brabant, en weggetakeld door een bergingsbedrijf.

Beeld: SQ Vision