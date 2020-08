Een automobilist is dinsdagochtend na een verkeersruzie over het Muntplein in het Utrechtse Nieuwegein gereden. Daar was het op dat moment markt. Ondanks de drukte raakte er niemand gewond bij het incident.

De man was volgens de politie betrokken bij een verkeersruzie met twee andere automobilisten A.C. Verhoefweg. Hij reed daarna rond 11.35 uur weg, zo tussen de marktkraampjes op het Muntplein door. Een stuk verderop reed de bestuurder zich vervolgens klem tussen een muur en een pilaar.

Verkeersruzie ontvluchten

De 30-jarige automobilist uit Nieuwegein werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Hij verklaarde dat hij zich tijdens de verkeersruzie in veiligheid wilde brengen door uit te wijken via het marktplein.

De politie doet onderzoek naar het incident en de mogelijke verkeersruzie die eraan voorafging. De andere automobilisten en ook getuigen worden opgeroepen contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: Koen Laureij