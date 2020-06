Hoe dan?! Auto knalt tegen woonboot in Groningen

Een opmerkelijk ongeval aan de Hoornsedijk in Groningen. Een man botste met zijn auto tegen een woonboot. En ja, die woonboot lag keurig netjes in het water. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren? Niemand weet het.

“De boot bewoog een beetje,” vertelt de bewoonster van de woonboot aan RTV Noord. “Ik zat op de wc. Dus snel de broek omhoog en kijken wat er aan de hand was.” Buiten treft ze een bizar tafereel aan. Een man is met zijn auto tegen haar woonboot geknald. Ze belt het alarmnummer en biedt de automobilist een kop koffie aan.

Black-out

De man, die verderop zelf ook in een woonboot woont, vertelt de regionale omroep totaal niet te zijn geschrokken van het ongeluk. “Helemaal niet. Ik heb namelijk geen idee hoe dit is gebeurd.” Zijn vrouw denkt dat de man een black-out heeft gehad achter het stuur. Haar man heeft daar vaker last van gehad, vertelt ze, maar nooit eerder in de auto.

De auto, die inmiddels weer met vier wielen op het droge staat, zit van voren lelijk in elkaar. Gelukkig bleef het tijdens het opmerkelijke ongeval bij materiƫle schade. Niemand raakte gewond.

