In Den Haag is woensdagochtend een auto een terras opgereden. Daarbij zijn zeker twee mensen lichtgewond geraakt, meldt de politie.

De auto reed even voor 11.00 uur het terras op voor café De Witte Ruiter aan de Dierenselaan in de wijk Oostbroek. Hoe dat heeft kunnen is niet bekend, het terras ligt aan een bocht.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Regio15.nl