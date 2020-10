Politie vindt auto van mogelijke doorrijder aanrijding scooterrijder (17) in Lijnden

De politie heeft een auto gevonden die mogelijk betrokken is geweest bij de aanrijding van een 17-jarige scooterrijder in het Noord-Hollandse Lijnden. De tiener raakte daarbij zwaargewond.

Voorbijgangers vonden het jonge slachtoffer in de nacht van vrijdag op zaterdag midden op het wegdek van de Schipholweg. Hij was bewusteloos en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de jongen uit Hoofddorp er nu aan toe is, is niet bekend.

Aangereden door Volkswagen Golf?

De scooter van de tiener werd verderop in een sloot gevonden. De scooter was ernstig beschadigd en daarom vermoedde de politie al dat de jongen is aangereden, waarna de bestuurder is doorgereden. De politie riep mensen zaterdag op om uit te kijken naar een Volkswagen Golf 7, GTI of GTD.

De gevonden auto is in beslag genomen. De politie doet onderzoek naar de bestuurder. Getuigen of mensen die meer weten over de aanrijding worden gevraagd contact op te nemen met de politie via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

Beeld: HFV Photo Services