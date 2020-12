Automobilist rijdt door na aanrijding met fietser (64) in Roosendaal

Een 64-jarige man uit het Brabantse Roosendaal is vrijdagmiddag zwaargewond geraakt toen hij op zijn fiets in zijn woonplaats werd aangereden door een auto. De politie is op zoek naar de bestuurder, die na het ongeluk doorreed.

De fietser werd rond 17.00 uur aangereden op de Borchwerf, tegenover het distributiecentrum van de Primark. De automobilist ging er na de aanrijding vandoor en liet de man zwaargewond achter. Het slachtoffer is naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht.

Auto in beslag genomen

De politie kwam de auto later op het spoor. “Dankzij camerabeelden kon het voertuig worden opgespoord in Bergen op Zoom. De wagen is in beslag genomen”, aldus de politie. “De eigenaar verklaarde, op het moment van de aanrijding, niet in de auto te hebben gereden.”

De bestuurder die de fietser heeft aangereden wordt opgeroepen zich te melden bij de politie. Ook getuigen van de aanrijding worden dringend verzocht contact op te nemen via telefoonnummer 0900-8844, of anoniem via 0800-7000.

#roosendaal #gastelseweg: even na 17 u is een fietser ernstig gewond geraakt bij aanrijding met verm. witte vw polo/ golf. De bestuurder is doorgereden, wij doen onderzoek. Aanrijding gebeurde thv het distributiecentrum vd #primark. Was u getuige? Bel 0900-8844! — Politie Roosendaal eo (@Politie_Rdaal) December 18, 2020

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: SQ Vision