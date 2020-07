Asielzoekers gaan massaal met elkaar op de vuist in azc Budel: vier gewonden

Tijdens een massale vechtpartij in het asielzoekerscentrum in het Brabantse Budel zijn in de nacht van maandag op dinsdag ten minste vier mensen gewond geraakt. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Er is een verdachte aangehouden, de politie sluit meerdere arrestaties niet uit.

Rond 4u melding van een grote vechtpartij tussen ruim 100 mensen op het AZC in #Budel. We hebben daar met meerdere eenheden op ingezet. De situatie op de locatie is nu rustig. Er zijn 4 bewoners lichtgewond geraakt. Zij hebben lichte snijwonden opgelopen omdat er in die gevallen pic.twitter.com/K2owupBN86 — Politie Oost-Brabant (@politieob) July 28, 2020

Snijwonden

De vechtpartij, waarbij ruim honderd mensen betrokken waren, ontstond rond 04.00 uur. De politie zette meerdere eenheden in. Vier bewoners zijn lichtgewond geraakt. Ze zouden volgens een politiewoordvoerder snijwonden hebben opgelopen omdat er messen zouden zijn gebruikt. Een beveiliger is bedreigd.

Lees ook: Overlastgevende asielzoekers krijgen ‘time-out’ tegen wangedrag

De rust op het azc zou inmiddels zijn teruggekeerd. De politie doet onderzoek naar het incident en laat weten dat “er nog veel onduidelijk is”.

ANP