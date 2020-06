Asielzoekers vrezen corona om te kleine woningen, stappen naar rechter

Asielzoekers uit het Friese Burgum zijn niet blij met de nieuwe woningen waar ze naartoe moeten. De woningen zijn te klein om zich aan de coronamaatregelen te houden. Ze hebben daarom een rechtszaak aangespannen tegen het COA.

Op 2, 3 en 4 juli aanstaande staat er een verhuizing gepland in het AZC in Burgum. Het is de bedoeling dat alle bewoners van dit AZC vanuit hun huidige onderkomen – vaak een caravan – verhuizen naar nieuwbouwwoningen op hetzelfde terrein.

Niet als gezin bij elkaar

De bewoners wonen nu met acht mensen in hun onderkomen. In de nieuwbouwwoningen moeten de mensen met tien tot twaalf personen bij elkaar gaan wonen. Verschillende gezinnen die voorheen niet met elkaar woonden, worden bij elkaar gezet. “Kinderen en ouders worden verdeeld over verschillende verdiepingen en gescheiden, dus niet als gezin bij elkaar”, zegt Asielzoeker Ali Alqadrani.

Ze delen twee wc’s en één badkamer en ze kunnen onmogelijk anderhalve meter afstand tot elkaar houden. Alqadrani: “We zijn en bang en het is mensonterend. We zitten te dicht op elkaar in de woningen, met meerdere gezinnen.”

Het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) wilde niet inhoudelijk ingaan op de zaak. Ze willen eerst het kort geding dat vandaag in Leeuwarden dient afwachten.

Beeld: ANP