Asbest vrijgekomen bij uitslaande brand loods Nieuwdorp

Bij een grote uitslaande brand in een loods in Nieuwdorp is asbest vrijgekomen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio is er geen gezondheidsrisico voor omwonenden.

Al toen de brandweer aankwam, was de brand uitslaand. Het vuur werd met twee blusvoertuigen bestreden. Een derde blusvoertuig en een meetploeg hebben de omgeving verkend. In de loods stonden diverse machines en voertuigen. Deze zijn allemaal verwoest door de brand.

In het dak van de loods zat asbesthoudend materiaal. De Veiligheidsregio bevestigt dat dit is vrijgekomen bij de brand. Doordat er weinig wind stond, is het materiaal dichtbij de loods neergekomen. Naast de loods ligt een akker, dus is er volgens de Veiligheidsregio weinig gevaar voor de omgeving.

Beeld: Provicom