Artsen van het Radboudumc in Nijmegen hebben ontdekt dat een defect gen een rol speelt in het corona-ziekteproces van sommige jonge mensen. De ontdekking kan volgens de artsen misschien leiden tot een betere behandeling van jonge, ernstig zieke coronapatiënten.

Aanleiding voor het onderzoek was een opmerking van een arts van het Maastricht UMC+ over twee jonge broers die ernstige ziek waren en op de intensive care aan de beademing moesten. Een van hen overleed, de ander herstelde. Het is opmerkelijk, omdat vooral ouderen worden getroffen door het virus en het in dit geval om twee broers van onder de 35 jaar ging.

Virus heeft vrij spel

Genetici begonnen daarom een onderzoek. Al snel kwam het gen TLR7 in beeld. Dat speelt een belangrijke rol in het herkennen van ziekteverwekkers en het activeren van het aangeboren afweersysteem.

Lees ook: Jonge en kerngezonde broers Bram en Guus liggen nu op de ic met corona

Bij de broers ontbraken enkele letters in de genetische code van TLR7 waardoor het coronavirus niet werd geïdentificeerd. “Het lijkt erop alsof het virus dus gewoon zijn gang kan gaan omdat het immuunsysteem geen bericht krijgt dat het virus is binnengedrongen”, aldus geneticus Alexander Hoischen.

Helpt stofje tegen coronavirus?

Tijdens hun onderzoek kregen de artsen opnieuw te maken met twee ernstig zieke broers van onder de 35 jaar met Covid-19. Hoischen: “We voerden hetzelfde onderzoek bij deze twee broers uit. Ook deze broers maakten onvoldoende van het gen TLR7 aan.”

Lees ook: Jongste (29) van Brabantse broers op ic overleden aan coronavirus

Volgens Frank van de Veerdonk, immunoloog en infectioloog, geeft de ontdekking meer inzicht in de fundamentele werking van het immuunsysteem. “Maar die kan mogelijk ook belangrijke consequenties hebben voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten. Het stofje interferon kan gegeven worden als therapie. Momenteel wordt uitgezocht of het geven van interferon bij Covid-19 inderdaad kan helpen.”

ANP / Redactie