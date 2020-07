Artsen willen voorkomen dat kinderen nog met hun voetjes in de spaken van een fiets komen. Gemiddeld komen er in Nederland negen kinderen per dag binnen op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis omdat hun voetje tussen de spaken van een fiets is gekomen. Een derde van de kinderen breekt hierbij ook een bot.

VeiligheidNL, het kenniscentrum voor letselpreventie, is daarom begonnen met een campagne om ouders bewuster te maken van de gevaren voor kinderen op de fiets zonder goede veiligheidsmaatregelen.

Het is de schrik van elke ouder: een kindervoetje tussen de fietsspaken. Nienke Schellevis en kan het zich nog goed herinneren. “Ik moest met de bakfiets mijn oudste ophalen van school. Die staat heel dichtbij en mijn driejarige dochter Fien wilde per se achterop zitten in plaats van in de bak. En na nog geen tien meter fietsen was het raak. Voetje tussen de spaken. Gebroken bleek in het ziekenhuis. Ze zat vier weken in het gips.”

Onderzoek

Uit onderzoek van VeiligheidNL blijkt dat bij veel spaakbeknellingen vaak sprake was van oude of tweedehands fietszitjes waarbij de spaakafscherming niet in orde was. Ook worden kinderen zo nu en dan voor korte ritjes los achterop de bagagedrager gezet, vaak door onvoorziene omstandigheden. Als de fiets met het fietszitje een lekke band had bijvoorbeeld.

Verder blijkt dat van de ritjes waar een kind de voet tussen de spaken heeft gehad, ruim de helft van de ritjes minder dan 5 minuten duurde. Ook laat het onderzoek van VeiligheidNL zien dat ouders zich vaak niet bewust zijn van het risico op spaakbeknellingen.

Tips

Op een speciale website staan tips voor ouders om hun kleintjes zo veilig mogelijk achterop te kunnen vervoeren. Ouders worden aangeraden hun kinderen mee te nemen in een fietszitje met goede spaakafscherming en met de voetjes vast. Als het kind te groot is voor een fietszitje, zorg dan voor voeten- en rugsteuntjes achterop de fiets.