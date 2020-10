DJ gaat klussen en gitarist wordt glazenier: artiesten gooien het noodgedwongen over andere boeg

Een dj die z’n eigen klusbedrijf runt en een gitarist die glas-in-lood ramen zet. Artiesten die door de coronacrisis hun werk en daarmee hun inkomen zagen wegvallen, maken steeds vaker een carrièreswitch om de rekeningen te kunnen blijven betalen.

Zo ook Maurice Otten uit het Brabantse Berkel-Enschot, die voor de crisis actief was als dj. “In twee weken tijd zag ik in ieder geval een half jaar aan boekingen verdwijnen. Dat was een hele angstige periode”, vertelt hij aan Hart van Nederland. “Ik heb er slapeloze nachten van gehad. Niet alleen vanwege het zonder werk zitten, maar draaien is ook mijn passie. Om dat te moeten missen…”, zegt Otten terwijl hij wordt overmand door emoties.

Van draaien naar zagen

De dj-carrière van Otten liep voor de coronacrisis als een trein. Hij draaide gemiddeld drie tot vier keer per week in binnen- en buitenland. In de zomer stond hij soms wel zeven dagen per week achter de draaitafel. “Daar leefde ik heel leuk van.” Maar toen kwam corona en werd Otten gedwongen het roer volledig om te gooien. Nu runt hij een goedlopend klusbedrijf. “Ik had mijn huis al twee keer verbouwd en vond het leuk om te doen”, vertelt hij. “Dus ik heb een bus gekocht en daar een klus-bus van gemaakt.”

Van spelen naar lassen

Ook gitarist Daan van Putten moest door de crisis op zoek naar een ander werk. Hij verruilde het spelen in een glamrockband voor het maken van glas-in-lood ramen. “Dat begon eigenlijk als een klusje waarbij ze uitleggen hoe het precies moest. En nu werk ik drie ochtenden in de week als glas-in-lood inzetter”, zegt Van Putten. “Ik heb het geluk dat ik een bouwkunde studie heb afgerond en dat ik beetje met m’n handen kan werken. Desondanks hoopt hij zijn gitaar na de crisis weer op te kunnen pakken. “Dat is wel de bedoeling, ja”.