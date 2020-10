Artiest Levi werkt met verstandelijk beperkten en rapt voor meer aandacht voor deze groep

Levi Noë uit Hoorn, is spoken-word artiest en werkt in de gehandicaptenzorg. Door middel van rap wil hij laten zien dat niet alleen de zorgmedewerkers, maar ook cliënten met een verstandelijke beperking het erg zwaar hebben. Hij hoopt mensen te overtuigen om ook binnen de gehandicaptenzorg te gaan werken.

Na zijn optreden in Theater Het Pakhuis, werd het gefilmde optreden van hem online gezet. Dit leidde ertoe dat de video met name onder zorgpersoneel veel werd gedeeld. ”Eerst studeerde ik aan de Herman Brood Academie. Daarna vroeg ik me af: wat wil ik gaan doen? Toen ben ik via via in de gehandicaptenzorg terecht gekomen.”.

Momenteel werkt Levi met zeer ernstige verstandelijk beperkten, die erg afhankelijk zijn van hem en zijn collega’s. Ondanks dat het werk soms zwaar of heftig kan zijn heeft hij geen seconde spijt van zijn carrière switch. ”Het ligt me goed. Ik ga nooit met een verkeerd gevoel erheen”, vertelt de rapper.

Kwetsbare doelgroep

Hij combineert zijn liefde voor rap met de zorg en wil graag anderen inspireren hetzelfde te gaan doen. Daarbij wil hij ook aangeven dat in tijden van corona het extra intens kan zijn voor mensen met een beperking en deze doelgroep niet vergeten mag worden. ”Mijn bewoners zien al een maand of negen alleen hun huisgenoten. Wij moeten veiligheid voor ze creëren. Ze leven op structuur: als ze hun jas aan krijgen, weten ze dat ze naar de dagbesteding gaan. Als ze de jas daar weer aan krijgen, weten ze dat ze naar huis gaan. Vaak valt het weg door corona.”, vertelt hij.

Rijk worden

Ook zou hij graag zien dat werken in de zorg aantrekkelijker wordt gemaakt. Zo vertelt hij in zijn raps dat zijn vrienden met een kantoorbaan minder verdienen dan hij. ”Ik geef rapworkshops en dan vraag ik jongeren wat ze willen worden. Ze antwoorden dan: ik wil rijk worden. Dan denk ik: shit man, als je vanuit de media hoort dat de zorg niet goed betaalt, moet ik maar een ander platform gaan creëren.”.