Politie arresteert vastgeketende Sven op Sinterklaasavond: 'Was de eerste keer dat ik het vierde'

De actie van Sven van der Woude bij de woning van UWV-directeur Thissen is zaterdagavond door de politie beëindigd. Agenten kwamen met een knipschaar om hem los te maken van het hek waar hij al enkele dagen aan zat vastgeketend.

Sven had zich Sinterklaasavond heel anders voorgesteld. Een goede vriend die hem ondersteunt had kadootjes van de goedheiligman opgehaald. “Het was de eerste keer dat ik Sinterklaas vierde.”

Agenten hadden de Groninger al meerdere keren gewaarschuwd dat ze hem weg zouden halen. “Uiteindelijk kwamen ze met een knipschaar en hebben me toen gearresteerd.”

Bouwlamp

Sven heeft de nacht doorgebracht in de cel. “Ze waren zogenaamd om mijn bezorgdheid, maar ik had het kouder in de cel dan buiten want toen kon ik me er nog op kleden.” Vanwege de vrees dat Sven suïcidaal is hadden agenten een deel van zijn kleding afgenomen.

“Ook hadden ze een grote bouwlamp in mijn cel gezet zodat ze me in de gaten konden houden.” Een rustige nacht zat er daardoor voor Sven niet in, die in de ochtend op de stoep werd gezet.

Noodkreet

Sinds donderdag zat Sven al vastgeketend aan het hek van de woning van UWV WERKbedrijf-directeur Tof Thissen, als een ultieme noodkreet. Sven heeft autisme en lijdt aan heftig oorsuizen, en hoopt dat de instantie hem helpt om zijn huidige bijstandsuitkering om te zetten naar een Wajong-uitkering, zodat hij naar zijn hutje in Frankrijk kan waar het rustig en stil is.

In een reactie zegt UWV de radeloosheid van Sven van der Woude te begrijpen, maar vindt dat de Groninger een grens is overgegaan met zijn actie bij het huis van Thissen in samenzijn van een cameraploeg. Volgens het UWV is door interne en externe deskundigen gekeken naar de situatie, maar is er geen uitzondering voor hem mogelijk. “Hoe vervelend we dat ook vinden voor Sven, UWV kan niets meer voor hem betekenen,” schrijft het instituut.

Oplossing

Ook wijst het UWV erop dat ze Sven hebben aangeboden om komende week in gesprek te gaan, maar dat Sven het aanbod heeft afgeslagen. “Het kwam erop neer dat ze tijdens dat gesprek alleen hun beslissing zouden uitleggen,” reageert Sven. “Maar dat verhaaltje ken ik wel, een hoop bla bla. Wat voor nut heeft dat? Ik wil heel graag op gesprek komen, maar er moet een oplossing komen.”

In de hoop dat er toch meer voor hem gedaan gaat worden, beraadt Sven zich nu op een volgende actie. “Dat zal toch wel weer iets worden richting de politiek.”