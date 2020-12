Steeds meer arrestanten overlijden door politieoptreden

De afgelopen jaren overlijden steeds meer mensen tijdens of vlak na een arrestatie als gevolg van het politieoptreden. Tot en met september overleden dit jaar al 13 mensen door politieoptreden, tegenover 11 in heel 2019. In 2018 kwamen er 9 mensen om het leven na een politieoptreden

Dat blijkt uit onderzoek van Shownieuws. De Rijksrecherche heeft de cijfers van het aantal overleden arrestanten ten gevolge van politieoptreden openbaar gemaakt na beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Protesten

De stijging komt in het jaar waarin veel protesten zijn geweest tegen buitensporig politiegeweld tegen zwarte mensen in de Verenigde Staten en Europa. Aanleiding voor deze Black Lives Matter-demonstraties was de dood van de Amerikaan George Floyd in Minneapolis. Ook in Nederland werd er door demonstranten ook gekeken naar het politieoptreden bij de dood van de Zwolse Tomy Holten.

Uit rechercheonderzoek bleek echter dat Holten niet overleed als gevolg van het politiegeweld, maar door een overdosis amfetamine.

