Arnhemse wijk vreest ‘Jack the knipper’, al meerdere struiken en heggen vernield

Is het een ‘gefrustreerde kapper’? Of ergert zich iemand aan overhangend groen? In de Arnhemse wijk Hoogkamp wordt druk gespeculeerd over wie toch diegene is die met een heggenschaar struiken en heggen vernield.

Leo van der Ark en Stephanie Beukers zijn er verbolgen over. De heggenknipper knipt sinds half april wekelijks een stuk uit hun struiken aan de trottoirkant. Ze vrezen voor de gezondheid van hun 80-jarige taxus. Ze bevestigden briefjes op het groen met het verzoek hun planten met rust te laten. Toen dat niet hielp zijn ze overgegaan op zwaarder geschut; ze hingen camera’s op.

De wacht gehouden

Mevrouw Beukers heeft zelfs een nacht op de trap de wacht gehouden, net zolang tot ze in slaap viel. Het zit ze niet lekker. ”Waarom zou je zoiets doen? Als je een probleem hebt met overhangend groen bijvoorbeeld, dan bel je toch gewoon even aan?”

Leo en Stephanie zijn niet de enige gedupeerden. Ook in een straat verderop zijn vernielingen. Er zijn daar hele gaten in een heg geknipt. Ook de beukenhaag van Nel was tweemaal doelwit. De 88-jarige Arnhemse noemt de dader ‘een zieke geest’. Nel vervolgt: ”Ik ben heel boos. En de knipper laat ook nog eens rotzooi achter. Want hij of zij neemt het afgeknipte groen niet even netjes mee.”

Iedereen in de buurt leeft mee. ”We noemen hem gekscherend ‘Jack the Knipper”, aldus een buurvrouw.

Aangifte

De gedupeerde buurtbewoners hebben aangifte van vernieling gedaan. Een woordvoerder van de politie zegt dat het team en de wijkagent op de hoogte is van de vernielingen in de wijk. De politie adviseert de buurtbewoners vooral zelf alert te zijn en direct contact op te nemen als iemand zich verdacht gedraagt.