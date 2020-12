Arjen Robben komt dit jaar niet meer in actie, speelde slechts 44 minuten

Topvoetballer Arjen Robben (36) wordt geplaagd door blessures. De pechvogel heeft momenteel problemen met zijn kuit en had meerdere keren een terugslag. Daarom keert hij dit kalenderjaar niet meer terug op het veld bij FC Groningen, meldt de club.

“We hebben de afgelopen maanden hard gewerkt, maar helaas zonder het gewenste resultaat”, aldus Robben. “Ik zal de komende tijd gebruiken om te herstellen en wil heel graag in het nieuwe jaar met het team op het veld staan en wedstrijden gaan spelen. Of dit gaat lukken, kan ik nu nog niet zeggen.”

Teleurstellende terugkeer

In september maakte de vedette zijn rentree bij FC Groningen, zijn jeugdliefde. Robben, geboren in Bedum, begon zijn profcarrière in 2000 bij FC Groningen en speelde vervolgens voor internationale topclubs als Chelsea, Real Madrid en Bayern München.

Dat zijn terugkeer bij de Groningers niet soepel verloopt, vindt ook Robben zelf. “Het loopt nog niet zoals ik zou willen”, laat hij weten op de clubwebsite. Voor Robben bleef het dit seizoen bij twee invalbeurten. Hij speelde in totaal 44 minuten. Tijdens de andere wedstrijden was de 96-voudig international geblesseerd.

