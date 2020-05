Arie Smits heeft auto weer terug nadat nestje roodborstjes zijn uitgevlogen

Arie Smits kan na weken eindelijk weer zijn auto gebruiken. Omdat een roodborstje eieren had gelegd en zich had genesteld in de voorbumper van zijn auto, besloot Arie zijn auto even niet te gebruiken.

Aan Hart van Nederland laat Arie inmiddels weten dat de vogels zijn uitgevlogen. “Sinds dinsdag kan ik weer rijden. Ik denk dat de roodborstjes eergisteren uit de auto zijn gegaan. Ik zag nog wel een vogeltje in het wiel zitten, maar die schoten toen gauw de bosjes in.” Arie kon zich goed vermaken met het vogelnestje. “Het is wel leuk, door de corona-tijd heb ik het hele proces helemaal kunnen volgen.”

Lees ook: Arie vindt nestje roodborstjes achter zijn bumper: ‘Paar honderd kilometer mee gereden’

Een maand geen auto

Arie heeft zijn ritjes met de auto niet gemist. “Ik heb het nestje even opgeruimd en de auto even gewassen. In totaal heb ik een goede vier weken mijn auto niet kunnen gebruiken.”

Voorlopig hoeft de inwoner van Zelhem niet weg met de auto. “Ik hoop wel nog binnenkort met de auto naar mijn kinderen te gaan, die wonen in Zwitserland en Schotland.”