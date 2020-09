Negen medewerkers Antoni van Leeuwenhoek besmet met corona

Op de afdeling Bloedafname van het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) zijn negen medewerkers positief getest op het coronavirus, laat een woordvoerster van het in kanker gespecialiseerde ziekenhuis in Amsterdam weten. In totaal werken er 13 mensen op die afdeling.

De kans op besmetting van patiënten wordt zeer klein geacht. Deze medewerkers zijn direct getest toen zij lichte klachten vertoonden. De positief geteste medewerkers waren al thuis in afwachting van hun testuitslagen.

Hoogstwaarschijnlijk zijn de besmettingen ontstaan van medewerker op medewerker. “De kans op besmetting van patiënten die de afdeling Bloedafname hebben bezocht is minimaal. Op de Bloedafname gaat het om kort contact tussen medewerker en patiënt”, aldus het ziekenhuis.

Beschermende maatregelen

De medewerkers Bloedafname zonder klachten dragen nu uit voorzorg een chirurgisch (FF2) mondneusmasker tijdens hun werk. Volgens het ziekenhuis is de continuïteit van de bloedafnames gewaarborgd. AVL wijst er ook op dat er vanaf het begin van de coronaperiode in maart beschermende maatregelen zijn getroffen om besmettingen te voorkomen. Er zijn plexiglas schermen aangebracht in de prikcabines zodat er geen direct contact is.