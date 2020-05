Limburgs bedrijf test antibacteriële laag die mogelijk ook corona doodt

Het is een project waar ze al jaren mee bezig zijn, maar mogelijk komen de antibacteriële ‘coatings’ van het Limburgse metaalbedrijf van Robert Beckers in deze coronatijd goed van pas. Er wordt getest of ze naast bacteriën ook het coronavirus kunnen doden.

Het bedrijf maakt doorgaans koud vloeibaar metaal dat op ieder gewenst oppervlakte kan worden gespoten of gesmeerd. Het wordt onder andere gebruikt voor lampen, fietsen en muren.

Koper tegen coronavirus

Maar nu zou de coating een uitkomst kunnen bieden in de bestrijding van het coronavirus. “Wij hebben iets gedaan wat al eeuwen bestaat”, legt Beckers uit. “Koper heeft namelijk van nature een antibacteriële werking. Dat weten we al duizenden jaren.”

“Het doodt ook virussen. Maar koper heeft als nadeel dat het vies wordt als je het vastpakt. Daarom hebben wij een koperlegering (mix van koper en andere materialen) ontwikkeld die dat niet doet”, vertelt de ondernemer.

Dat is makkelijk, denk je misschien. Maar zo is het niet. Als je koper mixt met andere materialen verliest het namelijk aan antibacteriële werking. “Daarom hebben wij het antibacteriële effect verdubbeld met een extra laag. We zijn nu aan het testen hoe snel bacteriën doodgaan op die coating. Het lijkt er op dat ze binnen een half uur tot uur helemaal verdwenen zijn.”

Voor winkelwagentjes en ziekenhuisbedden

Het bedrijf deed de tests dus om de bestrijding van bacteriën te controleren, niet voor de bestrijding van het coronavirus. Maar omdat we nu eerder worden geteisterd door het virus dan door bacteriën, wordt ook dat onderzocht.

Maar wat kunnen we er dan mee? Beckers: “Het kan bijvoorbeeld aangebracht worden op winkelwagentjes, deurklinken, bij ziekenhuisbedden en in de voedselindustrie. Overal waar je geen bacteriën of virussen wil hebben.”

Of de speciale coating daadwerkelijk het coronavirus doodt, wordt nu getest met een virusvervanger die lijkt op het coronavirus. De laboratoria die onderzoek doen naar corona zijn nu namelijk druk met andere onderzoeken. Het is dus nog even de vraag of en wanneer de ‘coronavrije laag’ beschikbaar is.