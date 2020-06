Maatregelen rond anti-racismeprotest Den Haag na massabetoging op de Dam

Den Haag treft maatregelen om de demonstratie dinsdagavond tegen politiegeweld en racisme in goede banen te laten verlopen, dat laat de gemeente weten in een persbericht. Zo wordt de actie onder meer verplaatst naar het Malieveld. Er geldt geen maximum aantal betogers. Oorspronkelijk zou de demonstratie plaatsvinden op het kleinere Koekamp.

De gemeente benadrukt dat demonstranten in alle gevallen de 1,5 meterregel in acht moeten nemen. Juist om dit mogelijk te maken is besloten de demonstratie te verplaatsen naar het Malieveld. “Om dit te vergemakkelijken is er de grootst mogelijke locatie toegewezen en worden de aanwezigen middels borden voortdurend opgeroepen afstand te houden.”

In het uiterste geval beëindigd

Mocht er een situatie ontstaan waarbij het houden van voldoende afstand niet mogelijk is, dan verwacht de gemeente van de organisatie dat deze maatregelen neemt. “In het uiterste geval zal de demonstratie door de organisatie zelf beëindigd moeten worden”, aldus de gemeente in een persbericht.

De organisatie van de demonstratie, Black Lives Matter, roept mensen die dinsdagavond willen komen op om zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand te bewaren. “We hebben een verantwoordelijkheid voor elkaar”, schrijven ze. Daarnaast vragen ze mensen met verkoudheidsklachten om thuis te blijven en hun solidariteit via social media kenbaar te maken.