Anti-racisme demonstratie in Eindhoven vol, gemeente roept op om naar huis te gaan

De anti-racisme demonstratie in Eindhoven is op dit moment vol. Er verzamelen zich op het Stadhuisplein zeker 700 demonstranten.

De gemeente Eindhoven roept betogers op niet meer naar het Stadhuisplein te komen om de demonstratie tegen racisme bij te wonen. “Stadhuisplein is vol! Ga naar huis”, aldus de gemeente via Twitter. De gemeente had gerekend op maximaal 600 tot 700 demonstranten, maar dat aantal liep om 17.00 uur flink op.

De gemeente zegt dat mensen de demonstratie kunnen volgen via Omroep Brabant.