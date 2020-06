Anti-lockdown-activisten zijn van plan om zaterdag massaal te gaan protesteren in Den Haag. De demonstranten willen dat het kabinet stopt met de intelligente lockdown en de 1,5 meterregel die momenteel gelden om verdere verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Dat bevestigt de gemeente Den Haag donderdag na vragen van Hart van Nederland. De protestactie wordt georganiseerd door Nederland in Opstand, een overkoepelende naam voor meerdere organisaties.

Malieveld

Volgens de gemeente deed de organisatie in eerste instantie een aanvraag voor een demonstratie op de Koekamp, maar dat is uiteindelijk het Malieveld geworden. Op het Malieveld is meer ruimte voor alle actievoerders om op 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen demonstreren, aldus de gemeente.

Maar dat is juist één van de maatregelen waartegen de actievoerders willen gaan demonstreren. Dat nemen de actievoerders maar voor lief. “We hebben twee vrachtauto’s die samen één groot podium vormen met twee grote beeldschermen en mega boxen”, vertelt organisator Youri Plate. Naast live muziek zullen ook enkele sprekers het woord nemen. Wie dat zijn, is nog niet bekend.

5000 actievoerders verwacht

Volgens de gemeente verwacht de organisatie zo’n 1000 actievoerders, maar zijn er bij eerdere betogingen van de anti-lockdown-activisten nooit meer dan 250 mensen geweest. De organisatie zelf zegt tegen Hart van Nederland zo’n 5000 actievoerders te verwachten.

De gemeente heeft de organisatie toestemming gegeven om tussen 12:00 uur en 18:00 uur te demonstreren.