De hotelwereld was nog aan het bijkomen van de lockdown dit voor jaar en nu gooit corona wéér roet in het eten. Sinds de laatste persconferentie staat de telefoon bij het Rotterdamse H2OTEL roodgloeiend… met annuleringen.

“We zaten op een bezetting van 80 procent. En dat is nu gekelderd naar 20, 25 procent”, schetst eigenaar Willem Jansen het trieste beeld in zijn hotel aan Hart van Nederland. “We praten over een halve ton aan reserveringen.”

Lees ook: Dit zijn de verscherpte coronamaatregelen die vanavond zijn ingegaan

‘Helemaal leeg in paar dagen’

Zijn hotel, een drijvend gebouw in de Wijnhaven, heeft 48 kamers. De helft daarvan heeft Jansen per direct gesloten. “De toeristische en de zakelijke markt zijn helemaal doodgeslagen. Er is helemaal niks. We zijn in een paar dagen tijd helemaal leeggeraakt.”

Het aantal annuleringen is deze keer groter en ze komen ook in hoger tempo binnen. Het doet wat met Jansen als hij de lege kamers ziet. “Als ondernemer, maar ook als baas van een groot team doet dit ontzettend veel pijn.” Om op de kosten te letten sluit hij daarom de onderste verdieping. “We moeten zo snel mogelijk schakelen”, legt hij uit.

Lees ook: Horeca heeft ongekende omzetdaling door coronacrisis

Niet bij pakken neerzitten

Ondanks het enorme omzetverlies blijft de hotelbaas positief en kijkt hij naar andere mogelijkheden. “Noodplan 2 is nu direct ingegaan. We gaan ons nu volledig focussen op tijdelijke studentenverhuur en mensen die voor korte tijd een nieuw verblijf nodig hebben.”

Ook zit Jansen met een aantal instanties rond de tafel en hoopt zo spoedig mogelijk met deze plannen van start te kunnen gaan. Over de toekomst maakt hij zich niet direct grote zorgen, maar deze situatie moet volgens hem “niet te lang” duren. “Het moet ergens vandaan komen. We moeten wel geld verdienen om te overleven en op deze manier verdienen we helemaal niks.”