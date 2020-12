Na een leuk dagje uit met haar tante in ‘s-Gravenzand, krijgt Anita van Leuken uit het Brabantse Schaijk de schrik van haar leven op de A2 ter hoogte van Zaltbommel. De vrachtwagenchauffeur die voor haar rijdt, negeert verschillende rode kruisen en knalt vol een wegversperring in. “De wrakstukken vlogen rond mijn auto.”

Rond 19:45 uur rijdt Van Leuken woensdagavond met haar tante terug naar huis. Als ze ter hoogte van Zaltbommel, richting Den Bosch, een rood kruis krijgen, schuift ze een baan op naar links. “Er reed een vrachtwagen voor mij, dus ik rijd naar de middelste baan om hem ruimte te geven en neem gas terug”, begint de Brabantse haar verhaal.

Negeren

Maar tot haar verbazing schuift de vrachtwagen niet op, hij negeert het rode kruis volledig. “Hij bleef maar rijden. Ik zei nog tegen mijn tante: ‘Dit gaat fout, hij zit te slapen'”, herinnert ze zich. “Op een gegeven moment is de derde baan vrij, dus ga ik daar rijden. En hij bleef maar rijden en hij knalt zo vol die wegversperring in.”

Enkele momenten daarvoor zien de berger en weginspecteur, die op dat moment een pechongeval bewaken, de vrachtwagen op zich af komen. Ze weten nog net op tijd weg te springen. De weginspecteur raakt hierbij lichtgewond en beiden zijn vooral erg geschrokken van het voorval.

‘Engeltje op onze schouder’

“Er gaat van alles door je hoofd: ‘Wat gebeurd hier?'”, gaat Van Leuken verder. “De wrakstukken vlogen rond mijn auto.” Omdat ze niet midden op de snelweg wil stoppen, en eigenlijk niets aan de situatie kan veranderen, besluit ze verder naar huis te rijden. “Ik heb de hand van mijn tante vastgepakt, omdat we toch wel een engeltje op onze schouder hebben gehad. Was ik op de tweede baan blijven rijden en de vrachtwagen was gaan slingeren, dan had hij ons meegenomen.”

De politie liet woensdagavond aan Hart van Nederland weten dat de vrachtwagenchauffeur is aangehouden en wordt verhoord. Tegen de chauffeur is ook een proces verbaal opgemaakt.

