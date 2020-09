Amsterdamse parken blijven 's nachts toch open

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland gaat toch geen parken in Amsterdam afsluiten om illegale feesten tegen te gaan. Wel worden buitengebieden zoals delen van het Amsterdamse Bos afgesloten. Op veel van deze plekken waren eerder feestjes waar mensen zich niet aan de coronaregels hielden.

Lees ook: Politie beëindigt meerdere illegale feesten met honderden bezoekers

Vrijdag opperde de veiligheidsregio om ook parken in de stad af te sluiten, maar nu blijkt dat het lastig is om deze helemaal op slot te gooien. Een woordvoerster laat weten dat er wel meer controle komt als dit nodig blijkt te zijn. Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe maatregel ingaat.

Buitengebieden

Naast delen van het Amsterdamse Bos gaat ook de Ouderkerkerplas bij Ouderkerk aan de Amstel ‘s nachts dicht. Het gaat dus vooral om buitengebieden. Parken als het Vondelpark, Sarphatipark en het Rembrandtpark blijven ‘s nachts gewoon bereikbaar.

Lees ook: Nieuwe maatregelen tegen coronavirus: horeca eerder dicht, minder mensen in zalen

De maatregel om parken te sluiten is een van de regionale maatregelen die vrijdag werden aangekondigd. In een landelijk persconferentie werd toen verteld dat er maatregelen komen in zes veiligheidsregio’s waar het coronavirus weer oplaait. Amsterdam is een van de grote besmettingshaarden. Een van de belangrijkste maatregelen is dat de horeca vanaf zondag om 01.00 uur dicht moet. Amsterdam-Amstelland wil als reactie daarop parken afsluiten, zodat mensen daar niet verder gaan met feesten.

Foto: Marechaussee Schiphol