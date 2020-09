250 Amsterdamse huurders betalen jarenlang voor 'loze beloftes' en starten rechtszaak

Een groep van 250 huurders heeft een rechtszaak aangespannen tegen beheerder Change=. De huurders zeggen drie jaar lang te hebben betaald voor voorzieningen die er nooit zijn gekomen. In het pand aan het August Allebéplein in Amsterdam Nieuw-West wonen zo’n vijfhonderd starters volgens het ‘networked living’ concept. Bij dit idee staat het creëren van een community centraal en daar komen volgens de beheerder extra kosten bij kijken. De starters zeggen al jaren voor loze beloftes te betalen.

Het leek allemaal zo mooi: een fijne woontoren voor starters in het bruisende Amsterdam Nieuw-West. Met een app om de deuren te openen, een lockerservice voor pakketjes, activiteiten in de binnentuin… Vijfhonderd jongeren mochten zich gelukkig prijzen met een goed verzorgde, zelfstandige studio van dertig vierkante meter, voor ongeveer 550 euro kale huur per maand. Het project werd aangeprezen met flitsende marketingcampagnes.

Drie jaar later voelen veel huurders zich bedrogen. De app kwam er niet en ook van activiteiten kwam weinig terecht. Ondertussen betalen ze, naast de servicekosten, wel iedere maand 74 euro voor ‘diensten’.

‘Wie niet tekent, mag er niet wonen’

Huurder Lino Thijssen zegt al sinds dag één in gevecht te zijn met Change=. Officieel is dit de beheerder van het pand en het buitenlandse bedrijf PEC de verhuurder, maar alles wordt geregeld via Change=. Het conflict ging destijds over een beloofde wasmachine-aansluiting die er helemaal niet zat. “Die dag werd ik meteen bedreigd door de eigenaar met uitzetting,” zegt Lino tegen Hart van Nederland.

Net als de meeste andere huurders maakt hij zich vooral boos om de extra kosten die maandelijks moeten worden betaald. “Je krijgt maandelijks een factuur met community kosten, kosten voor internet en voor kastjes, plinten en rolgordijnen.” Wie niet tekent voor deze extra kosten, mag niet in het gebouw van Change= komen wonen.

Voorzitter van de huurdersvereniging Richard Brand wil dat de dienstenovereenkomst wordt ontbonden nu blijkt dat Change= maar weinig beloftes heeft kunnen waarmaken. Hij probeerde eerder al met de directie in gesprek te gaan, maar dit leverde niks op. Change= weet volgens hem niet goed uit te leggen wat er van de extra kosten wordt betaald. Daarom begon de huurdersvereniging in naam van 250 huurders en met ondersteuning van !Woon een rechtszaak tegen de beheerder. Richard schat dat de bewoners in totaal bijna een miljoen euro terug zouden moeten krijgen.

Intimidatie

Lino is inmiddels gestopt met het betalen van de extra kosten. Als reactie daarop is zijn internet afgesloten. Hij vindt de sfeer in het gebouw intimiderend. “Als je niet betaalt, blokkeren ze je pasje en dan kom je je eigen huis niet meer in.” Met dit pasje, waar de bewoners 50 euro voor betaalden, kunnen de deuren in het gebouw worden geopend.

Ook bewoonster Lenny Smulders voelt zich geïntimideerd. “Er hangen echt heel veel camera’s. Change= zei dat we coronaboetes zouden krijgen als ze op de camera’s zouden zien dat we te dicht bij elkaar zitten. De manier waarop ze met bewoners omgaan is niet oké.” Lenny heeft inmiddels ook geen internet meer, omdat ze de extra kosten niet wil betalen.

Change= heeft de dagvaarding eind vorige week ontvangen. Het bedrijf realiseerde recent een tweede woontoren in Amsterdam Zuid-Oost. Ook in Utrecht wordt een networked living concept uit de grond gestampt. De beheerder heeft na herhaaldelijke verzoeken niet gereageerd op vragen van Hart van Nederland.