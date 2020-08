Amsterdam start proef met preventief fouilleren na schietpartijen

In Amsterdam worden mensen binnenkort toch preventief gefouilleerd. Dat heeft burgemeester Femke Halsema besloten, meldt AT5. Aanleiding is de reeks de schietpartijen in de stad van de afgelopen tijd. Eerder werd het plan nog van tafel geveegd na kritiek vanuit de gemeenteraad.

Het gaat om een proef van een maand, zei Halsema donderdagmiddag tijdens een commissievergadering. Na afloop van iedere fouilleeractie vindt een evaluatie plaats. Kinderen tot 12 jaar, 65-plussers en gezinnen zijn uitgesloten van de controles. Op verzoek van de PvdA zullen ook onafhankelijke waarnemers bij de acties aanwezig zijn.

Eerder voorstel ingetrokken

Het voorstel om preventief te gaan fouilleren lag in mei van dit jaar al op tafel, maar werd een maand later ingetrokken vanwege te weinig draagvlak in de gemeenteraad. Het ging toen nog om een proef die twee maanden zou duren.

Amsterdam werd afgelopen week opgeschrikt door drie schietpartijen. Twee daarvan vonden in twee dagen tijd in dezelfde straat plaats. Twee mannen van 19 en 23 jaar oud raakten daarbij gewond. Donderdag werd een woning aan de Nieuwersluishof in Amsterdam-Zuidoost meerdere keren beschoten. Het zou gaan om de woning van de moeder van een van de slachtoffers.