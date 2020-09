Deel Amsterdamse kade stort in na jarenlange verwaarlozing

Het instorten van een kade in de Amsterdamse binnenstad is vermoedelijk gebeurd door een sinkhole. Volgens de gemeente zijn dekschuiten onderweg om met damwanden de rest van de kade aan de Grimburgwal te stutten.

Bij het instorten van de kademuur raakte niemand gewond.

Grachtenpand ontruimd

De kade grenst aan een gebouw van de Universiteit van Amsterdam. Volgens de UvA is het gebouw dinsdag aan het begin van de middag direct ontruimd en heeft iedereen veilig het pand verlaten.

Vanwege de coronamaatregelen was slechts een klein aantal mensen in het UvA-pand aanwezig. Op deze locatie zitten de onderwijsbalie van de Faculteit der Geesteswetenschappen en de afdeling Kunstgeschiedenis.

Verwaarlozing

De gemeente onderzoekt hoe de sinkhole, waarbij een loze ruimte ontstaat onder de grond waardoor die instort, kon ontstaan. Een calamiteitenteam is ter plekke om de situatie te beoordelen en te stabiliseren, aldus een woordvoerder van verantwoordelijk wethouder Sharon Dijksma.

In Amsterdam verkeren tientallen kilometers kademuur in slechte staat door jarenlange verwaarlozing. Vooral in de historische binnenstad zijn er veel kwetsbare kades, die vaak meer dan honderd jaar oud zijn en nu veel zwaarder worden belast dan waar ze destijds voor ontworpen zijn. Afgelopen jaren stortten verschillende keren kademuren in of trad er verzakking op. De gemeente is verantwoordelijk voor de veiligheid en het onderhoud van in totaal 600 kilometer aan kades en oevers en heeft begin vorig jaar miljoenen uitgetrokken voor het herstel.

Volgens de woordvoerder zijn die herstelwerkzaamheden al begonnen en zijn daar waar nodig voorzorgsmaatregelen getroffen. Zo heeft de gemeente op de meest kwetsbare plekken noodconstructies aangebracht, zoals steunmuren, en zijn parkeerplekken voor auto’s weggehaald.

Bij de Grimburgwal is vanmiddag een stuk kade ingestort. Gelukkig geen persoonlijk letsel. Gebouw is ontruimd en kade wordt gestabiliseerd. Er blijft een enorme urgentie om onze kades en bruggen te repareren! pic.twitter.com/GCDTXJRBKx — Sharon Dijksma (@sharon_dijksma) September 1, 2020

“Helaas is vanmiddag een kade ingestort op de Grimburgwal”, reageerde Dijksma. “Ik ben heel blij dat dit niet heeft geleid tot persoonlijk letsel. Dit laat opnieuw zien dat de noodzaak onverminderd groot is om te investeren in onderhoud en achterstallig onderhoud weg te werken. We investeren hier sinds afgelopen jaar dan ook stevig in.”

Beeld: HFV