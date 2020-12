Opa Ampie's kijktuin werd gesloten door gemeente: 'Het doet echt zeer'

De tuin van Ampie Bouw, Ampies Berg, is al jaren een begrip in het Gelderse ‘t Harde. Maar juist door dit enorme succes moet Ampie nu zijn tuin sluiten voor bezoekers. Zijn paradijsje zou in strijd zijn met de landelijke coronaregels.

Al 56 jaar is Ampie bezig om van zijn tuin een paradijs op aarde te maken. “Het is een vreselijk uit de hand gelopen hobby”, vertelt Rosan Poolen-Leusink, een van Ampies kleindochters. “Dit is zijn levenswerk.” De tuin telt inmiddels ruim duizend bloemen en planten en wordt ‘s winters verlicht door ontelbaar veel lampjes.

De tuin moest gesloten worden nadat een installateur, die een storing met de verlichting kwam verhelpen, de politie had gebeld. “Ik had alles zo mooi geregeld”, vertelt Ampie trots aan Hart van Nederland. “Maar er waren te veel mensen: twintig man met kleine kinderen erbij.” En dus moest de tuin van de gemeente dicht. “Je begint te rillen, een koud gevoel. Het doet echt zeer. Vooral omdat ik iedereen moest teleurstellen”, verwoord Ampie.

Lees ook: Politie maakt einde aan illegale feesten: ‘Zelfs oma kwam nog even langs’

Inzamelingsactie

Normaal gesproken bekostigd Ampie de tuin door de vrijwillige bijdrages die bezoekers geven. Maar nu de tuin gesloten is, en er met corona sowieso minder mensen op afkwamen, heeft hij het financieel niet gemakkelijk. Van zijn AOW’tje kan hij namelijk de energierekening niet betalen en ook de onderhoud aan zijn tuin kost geld.

Daarom zijn kleindochters Rosan en Manon een inzamelingsactie voor hun opa gestart. “Na veertig minuten zaten we al ruim over de tweehonderd euro”, lacht Rosan. Inmiddels staat de teller op ruim zesduizend euro. “Ik heb gehuild als een kleine jongen”, laat een zichtbaar aangedane Ampie weten. “Ik heb gelijk bloemen en potgrond besteld.”

Lees ook: Eenzaamheid heeft er tijdens de coronacrisis flink ingehakt bij Cees (83)

Gemeente Elburg

De gemeente Elburg, waar ‘t Harde onder valt, laat in een reactie weten dat de tuin van Ampie eigenlijk twee functies heeft: vermaak voor publiek en privétuin. “Publiek vermaak is onder de huidige landelijke maatregelen niet mogelijk. Dit hebben wij in een telefoongesprek ook aangegeven”, schrijft een woordvoerder. “Net als iedereen mag meneer maximaal twee personen per dag op bezoek hebben, binnen of buiten.”