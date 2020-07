Amerikaanse opa en oma niet welkom bij eerste kleinkind in Nederland: 'Heel emotioneel'

De Amerikaanse opa en oma van baby Neil uit Sint-Michielsgestel willen dolgraag op kraamvisite komen. Maar ondanks dat hun kleinzoon nu al anderhalve maand oud is, zijn ze nog altijd niet op bezoek geweest. Ze zijn vanwege de coronacrisis niet welkom in ons land.

Het steekt niet alleen de opa en oma, maar ook kersverse ouders Michiel en Megan enorm. Helemaal nu liefdeskoppels sinds deze week wel worden herenigd. “Vriendjes en vriendinnetjes mogen overal vandaan komen. Ook uit landen in Zuid-Amerika, waar veel grotere brandhaarden zijn dan in de VS”, zegt Michiel van den Berge tegen Hart van Nederland.

Samen met zijn Amerikaanse vriendin Megan krijgt Michiel op 14 juni zoontje Neil. Het plan is dat in elk geval de moeder van Megan overkomt uit de Verenigde Staten. Tijdens de zwangerschap en ook rond de geboorte. Maar door corona kan dat niet doorgaan. “De regels worden steeds soepeler, maar in dit geval gaan ze dan heel erg op hun strepen staan. Ik snap niet dat ze dat in zulke uitzonderlijke situaties doen.”

Regels zijn te zwart-wit

Michiel wil dan ook dat er een uitzondering wordt gemaakt op de regelgeving. De regels zijn nu te zwart-wit, vindt hij. Michiel klopt daarom aan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, bij de Koninklijke Marechaussee en bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Geregeld wordt hij naar eigen zeggen van het kastje naar de muur gestuurd. En Michiel komt geen steek verder: zijn schoonouders blijven niet welkom in Nederland. Een echte ontmoeting zit er dus niet en daarom blijft het voorlopig bij videogesprekken via Skype.

“Af en toe is mijn vriendin er heel emotioneel onder. Dan moet ze zichzelf echt bij elkaar rapen.” Volgens Michiel is het belangrijk dat juist in deze fase zijn schoonouders bij de baby kunnen zijn. “In Amerika is het ook onderdeel van de cultuur dat grootouders komen helpen als er een baby is geboren.”

Michiel voelt zich soms ook weleens schuldig, als zijn eigen ouders wel gewoon kunnen langskomen. “Ik kan altijd mijn ouders zien, als ik dat wil. Dat is wat anders dan 10,5 uur in een vliegtuig zitten.”

Geen uitzondering

“We snappen dat het erg vervelend is dat de schoonouders van de Amerikaanse vrouw niet naar Nederland kunnen komen”, zegt het ministerie van Justitie en Veiligheid tegen Hart van Nederland. Maar het ministerie, waar de IND onder valt, laat weten dat schoonouders simpelweg niet onder de uitzonderingen vallen voor het inreisverbod vanuit de Verenigde Staten.

De Koninklijke Marechaussee laat weten dat de schoonouders van Michiel inderdaad zouden worden teruggestuurd, als ze naar ons land komen. Sinds de grenzen in maart zijn gesloten voor mensen van buiten de EU heeft de marechaussee 302 mensen geweigerd en teruggestuurd. Het gaat hierbij volgens een woordvoerder voornamelijk om mensen uit Amerika. De marechaussee stuurde in totaal 138 Amerikanen terug.

Inmiddels is er een petitie gestart om het probleem waar onder anderen Michiel en Megan tegenaan lopen, onder de aandacht te brengen. Het stel blijft ondertussen hopen dat opa en oma hun eerste kleinkind zo snel mogelijk in het echt kunnen zien.