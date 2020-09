Ambulancemedewerkers vol lof voor 'snelste' verkeersregelaar van Nederland: 'Wat een topper!'

Twee ambulancemedewerkers in Dordrecht hebben voor grote hilariteit gezorgd op Twitter. Tijdens hun werkzaamheden kwamen ze in de nacht van zaterdag op zondag een zeer fanatieke verkeersregelaar tegen. Elke keer als de ambulance aan komt rijden, sprint de regelaar over het asfalt om het voertuig erdoor te laten. Dat werd gefilmd en op social media geplaatst.

Op de Twittervideo is te zien hoe een ambulance een kruispunt nadert. Daar staan twee verkeersregelaars te wachten, als een van hen ziet dat het voertuig een afzetting nadert zet hij het op het lopen. De hulpdienst moet dit weekend via de Laan der Verenigde naties de N3 op vanwege wegwerkzaamheden.

Deze #verkeersregelaar is zeker geschikt!!! Elke keer als wij aan kwamen rijden trok hij een sprintje. 🤣 komende nacht koffie met wat lekkers voor deze topper. #dmvda #nachtdienst #verkeersregelaar #Dordrecht pic.twitter.com/2jc3u7cL3d — Linda (@85Lilo) September 6, 2020

Iets verderop is de weg afgezet met pionnen en hekken. De onvermoeide man haalt de pionnen weg zodat de hulpverleners hun weg kunnen vervolgen.

‘Koffie met wat lekkers’

Het was overigens niet de eerste keer dat de ‘zeer geschikte’ verkeersregelaar een stapje extra heeft gezet tijdens zijn nachtdienst. Een van de hulpverleners heeft de mobiele telefoon al in de aanslag als ze het kruispunt voor de zoveelste keer die nacht benaderen.

Zodra hij de ambulance ziet begint de man weer te rennen, de zorgmedewerkers houden het niet meer en barsten in lachen uit. ”Deze verkeersregelaar is zeker geschikt. Komende nacht koffie met wat lekkers voor deze topper.”