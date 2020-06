Politie zoekt naar vermiste Amber (14) uit Ellecom

De politie is hard op zoek naar de 14-jarige Amber Guiking uit Ellecom. Het meisje verdween afgelopen vrijdag uit haar woonplaats. De politie verspreidt haar foto in de hoop haar snel te vinden.

Amber is 1 meter 55, heeft donkerbruin haar, groene ogen en een blanke huid, aldus het opsporingsbericht op Politie.nl. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwarte croptop, een zwarte broek en zwarte schoenen met een witte zool. Ook droeg ze een geruite sjaal. Een ander in het oog springend kenmerk is een tatoeage op haar linkerpols.

Tips

De politie vermoedt dat ze zich ophoudt in de buurt van Ede of Arnhem. Mensen die tips hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.

Beeld: Politie