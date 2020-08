Nederlandse ambassadeur keert niet terug naar Beiroet na dood echtgenote

De Nederlandse ambassadeur in Libanon, Jan Waltmans, keert niet terug op zijn post in Beiroet. Hij verloor begin deze maand zijn vrouw bij de zware explosie in de haven van de Libanese hoofdstad.

Dat bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken woensdag na berichtgeving door het AD. “Ambassadeur Jan Waltmans heeft er om zeer begrijpelijke redenen en in goed overleg met het ministerie voor gekozen om niet terug te keren naar zijn functie in Beiroet.”

Lees ook: Vrouw van Nederlandse ambassadeur overleden door explosie Beiroet

Waltmans gaat binnenkort weer aan de slag op het ministerie in een passende functie, laat Buitenlandse Zaken weten. “Het ministerie wil hem op alle mogelijke manieren bijstaan in deze moeilijke tijd.”

Echtpaar 38 jaar samen

In de haven van Beiroet ontplofte op 4 augustus een opslagplaats waar zo’n 2.750 ton ammoniumnitraat lag. Er vielen ongeveer 200 doden bij de ramp. Meer dan 6.000 mensen raakten gewond en er zijn nog altijd honderden vermisten. Ook raakten honderdduizenden inwoners in één klap dakloos.

Lees ook: Bijna 13 miljoen euro gedoneerd aan Giro555 voor slachtoffers Beiroet

In totaal raakten er zes Nederlanders gewond bij de ramp, waaronder Hedwig Waltmans-Molier, de echtgenote van de Nederlandse ambassadeur. Ze werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, waar ze een paar dagen later aan haar verwondingen overleed. De ambassadeursvrouw werd 55 jaar.

Het echtpaar was 38 jaar samen en beiden werkten al jaren bij Buitenlandse Zaken. Beiroet was sinds 2017 hun standplaats. Ze waren een week voor de ramp teruggekeerd naar Libanon na een vakantie. “Hedwig stond in hun woonkamer naast Jan en werd door domme pech getroffen door de explosie”, aldus het ministerie.

Tekst: Redactie/ANP

Beeld: Ministerie van Buitenlandse Zaken