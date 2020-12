Fans van ultiem zoetsappige tv kunnen opgelucht ademhalen. De coronacrisis zet door een hoop dingen een streep, maar niet door de All You Need Is Love Kerstspecial. Als we presentator Robert ten Brink mogen geloven, wordt de uitzending van vanavond misschien wel “heftiger” dan ooit.

De special, die traditiegetrouw op kerstavond wordt uitgezonden, heeft volgens Ten Brink dit jaar “een extra zwaardere lading” gekregen door het coronavirus. “Het was ook een uitdaging om te maken”, zegt de presentator tegen het ANP. “We wilden alle regels goed in beeld brengen en we moesten enorm oppassen dat we alles netjes zouden doen. Het is strenger, maar zo houd je juist de meest pure verhalen over.”

Lees ook: Kerst vieren met familie? Veel Nederlanders slaan feestdagen dit jaar over

Deelnemers getest op corona

Deelnemers aan het programma werden uitvoerig getest op corona, maar wel op een manier waarop ze niet doorhadden dat het om opnames van All You Need Is Love ging. “Mensen kregen via-via te horen dat ze zich moesten testen, of dan werd er op het werk gezegd dat er een uitbraak was zodat mensen zich moesten laten testen”, aldus Ten Brink.

De kerstspecial draait volgens Ten Brink om “mensen die elkaar verschrikkelijk missen”, iets dat juist deze editie extra bijzonder maakt. “Er waren dit jaar extra veel noodkreten om samen kerst te vieren”, vertelt hij. “Als mensen dan bij elkaar komen is het misschien wel heftiger, meer dan andere jaren.”

Lees ook: All You Need Is Kermis: lieve wensen om Noord-Hollandse kermispijn te verlichten

Uitkijken naar post-corona

Als 2020 ons iets heeft geleerd, is het volgens Ten Brink wel hoe flexibel je kan zijn bij het maken van een tv-programma. Zo is er een apart studiodecor ontworpen en werden mensen in kleine busjes van Schiphol opgehaald in plaats van met een grote bus. “Maar”, zegt hij, “de lust vergaat niet. Je gaat er wel met volle kracht in”.

Toch kijkt Ten Brink wel uit naar het post-coronatijdperk. “Het is gewoon weird. Ik kan niet wachten op het moment dat we weer gewoon los kunnen gaan.”

Tekst en beeld: ANP