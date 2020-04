Albert kwam vuile kleren van zijn vader halen, maar kreeg luiers en vieze handschoenen van verzorgingshuis

Net als iedere week ging Albert Lentze uit Eindhoven afgelopen donderdag bij het verzorgingshuis van zijn ouders de vuile kleren van zijn vader ophalen. Dit keer kreeg hij niet zijn was, maar poepluiers en handschoenen die zijn gebruikt om coronapatiënten te verzorgen. “Dit mag en kan niet gebeuren”, vindt Albert.

Albert’s beide ouders (91 en 86) wonen in verzorgingshuis De Passaat in Eindhoven. Zij woonden tot vrijdagmiddag gescheiden, omdat zijn vader positief werd getest op het coronavirus. Albert haalt twee keer per week zijn kleding op, om grondig te wassen.

“Als ik het kom ophalen, heeft die kleding minimaal drie dagen in een zak gezeten. Om te voorkomen dat ik besmet raak met het coronavirus als ik het aanraak”, aldus Albert.

Poepluiers

Maar deze keer waren het niet de gebruikelijke broeken en ondergoed van zijn vader. “Ik reed met de zak naar de wasserette en daar stak ik mijn hand erin om de kleding te pakken. Er kwamen poepluiers uit, vuile handdoeken die gebruikt worden om coronapatiënten te behandelen en voedingsmateriaal.”

Albert heeft de zak gelijk in zijn auto gelegd en is naar een prullenbak gereden. “Bij een benzinestation heb ik bijna staan overgeven. Het was echt vies”, vertelt Albert. “Ik heb gereden met mijn hoofd uit het autoraam.”

Uiteindelijk heeft Albert het verzorgingshuis en de gemeente gebeld. Twee medewerkers van de zorggroep waar De Passaat onderdeel van uitmaakt, kwamen de ‘verkeerde was’ ophalen om het daarna zorgvuldig te weg te gooien.

‘Verzorgingshuis nonchalant’

De Eindhovenaar neemt het het verzorgingshuis van zijn ouders kwalijk dat ze ‘nonchalant’ omgaan met materiaal waar mogelijk het coronavirus op aanwezig is. “Je weet niet wat er in de druppels van die natte handdoeken zit. Het is een grote fout. Dit kan en mag niet gebeuren”, vindt Albert.

Bovendien maakt hij zich extra zorgen over zijn gezondheid, omdat hij longpatiënt is en ook kankerpatiënt is geweest. “Mijn weerstand is heel slecht. Wat als ik besmet ben?”, vraagt Albert zich af. Daarover heeft hij inmiddels contact met zijn huisarts.

Reactie verzorgingshuis

Een woordvoerder van de Archipel Zorggroep, waar De Passaat onderdeel van is, laat aan Hart van Nederland weten dat er ‘een grove fout’ is gemaakt. “Dat betreuren wij ten zeerste. We hebben onze excuses aan meneer Lentze gemaakt en hierbij wil ik dat nogmaals doen.”

Ze zegt ook dat naar aanleiding van het incident de procedure op de afdeling is aangescherpt.